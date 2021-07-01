В Ташкенте обсудили состояние и перспективы кыргызско-польского сотрудничества

Чревычайный и полномочный посол Кыргызстана в РУз Ибрагим Жунусов накануне на встрече с чрезвычайным и полномочным послом Польши в РУз Радославом Груком обсудили состояние и перспективы кыргызско-польского сотрудничества. Об этом сегодня сообщили «Кабар» в пресс-службе кыргызской дипмиссии в Ташкенте, передает Trend.

В рамках визита вежливости, который состоялся по инициативе польской стороны, посол Радослав Грук вкратце информировал о своей трудовой деятельности до назначения в Узбекистан и текущих направлениях работы польского диппредставительства.

Особое внимание было обращено приоритетным направлениям сотрудничества Кыргызстана и Польши с Узбекистаном, обменялись мнениями о возможных направлениях дальнейшего укрепления кыргызско-польского сотрудничества в сферах экономики и туризма.

Посол Кыргызстана Ибрагим Жунусов, в свою очередь, информировал собеседника о туристическом потенциале Кыргызстана, включая об исторических и культурных достопримечательностях страны. Пожелал также успехов в дальнейшей его работе в Узбекистане.

По итогам встречи стороны выразили готовность всячески содействовать расширению кыргызско-польских отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Напомним, Польша признала независимость Кыргызстана 27 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между двумя государствами установлены 10 февраля 1992 года.