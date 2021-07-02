Урегулирование карабахского конфликта вселяет надежду на достижение долгосрочной стабильности на Южном Кавказе – МИД Кыргызстана

БАКУ /Trend/ - Урегулирование карабахского конфликта вселяет надежду на достижение долгосрочной стабильности на Южном Кавказе.

Об этом сказал министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев на совестной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку, передает в пятницу Trend.