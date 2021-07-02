Кыргызская текстильная индустрия начала осваивать корейский рынок

Чрезвычайный и полномочный посол КР в Республике Корея Динара Кемелова встретилась с директором компании “HESED” г-жой Мун Кён Ми совместно с главой «NAG GROUP» Г.Надырбековой, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в посольстве, в ходе встречи Мун Кён Ми сообщила об импорте с этого года женской одежды из Кыргызстана в Южную Корею. Она позитивно оценила квалификацию кыргызских специалистов в области швейного производства.

При этом подчеркнула об интересе корейских потребителей к кыргызской продукции и сообщила о планах увеличения объема поставок на корейский рынок.

В свою очередь, Динара Кемелова сообщила, что текстильная отрасль в Кыргызстане динамично развивается в последние годы. "Наши предприятия поставляют свою продукцию не только в соседние страны, но и на рынок ЕАЭС и Европейского Союза", - сказала она.

Посол также информировала об инвестиционном климате в КР, особенно в данной отрасли.

Стороны договорились продолжить активное сотрудничество в текстильной промышленности.