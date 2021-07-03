Статистика по COVID-19 в КР за сутки: 1352 новых случая, 8 летальных исходов

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 1 тыс. 352 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения и социального развития КР.

По их данным, в Бишкеке зарегистрировано 803 случая, в Оше - 42, в Чуйской области – 189, в Ошской области – 67, в Таласской области – 29, в Нарынской области - 25, в Иссык-Кульской области – 37, в Джалал-Абадской области – 80, в Баткенской области – 81.

Всего за весь период зарегистрировано 129 тыс. 232 случая COVID-19, из них 81 тыс. 417 - лабораторно подтвержденные и 47 тыс. 815 - клинико-эпидемиологически.

Так, показатель распространения репродуктивное число (заразность) Rt на сегодня составляет 1,5.

За сутки от коронавируса выздоровели 665 пациентов: в Бишкеке – 293, в Оше - 80, в Чуйской области – 96, в Ошской области – 70, в Таласской области – 10, в Нарынской области - 9, в Иссык-Кульской области – 27, в Джалал-Абадской области – 81, в Баткенской области – 9.

Всего за весь период выздоровели 111 тыс. 934 человека.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 8 летальных исходов: в Бишкеке – 4, в Оше - 1, в Джалал-Абадской области - 1, в Чуйской области - 2.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 27 человек, из них лабораторно подтвержденные – 774, клинико-эпидемиологически – 1 тыс. 253.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 38 человек: в Бишкеке – 14, в Оше - 4, в Чуйской области – 5, в Ошской области - 3, в Таласской области - 1, в Нарынской области - 1, в Иссык-Кульской области - 5, Баткенской области – 5.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 5 тыс. 543 медработника, выздоровели – 4 тыс. 943.

На стационарном лечении находятся 3 тыс. 964 пациента: в Бишкеке – 1 тыс. 591, в Оше – 274, в Чуйской области – 749, в Ошской области – 424, в Таласской области – 38, в Нарынской области – 101, в Иссык-Кульской области – 258, в Джалал-Абадской области – 274, в Баткенской области – 155.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 79 человек, 2 тыс. 514 – в средней тяжести, 1 тыс. 97 - тяжелые, 174 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 10 тыс. 318 пациентов: в Бишкеке – 6 тыс. 20, в Оше – 812, в Чуйской области – 1031, в Ошской области – 643, в Таласской области – 144, в Нарынской области – 85, в Иссык-Кульской области – 135, в Джалал-Абадской области – 845, в Баткенской области – 603.

Кроме того, за сутки проведено 7 тыс. 741 ПЦР-исследование.