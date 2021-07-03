Кыргызстан и Туркменистан обсудили вопросы поставок электроэнергии и газа

По инициативе туркменской стороны министр иностранных дел Кыргызской Республики Руслан Казакбаев провел телефонный разговор с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщили в МИД КР, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Министры обсудили итоги состоявшегося 27-28 июня 2021 года официального визита президента КР С.Жапарова в Туркменистан, а также наметили дальнейшие совместные действия для реализации достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Р.Казакбаев и Р.Мередов были едины во мнении, что состоявшийся визит стал важным историческим этапом в развитии кыргызско-туркменских отношений.

Особое внимание было отведено вопросам исполнения договоренностей С.Жапарова и Г.Бердымухамедова по поставкам электроэнергии и природного газа из Туркменистана в КР, взаимодействия в области транспорта, образования и туризма, а также реализации инвестиционных проектов в Кыргызской Республике.

Также главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Туркменистана обменялись мнениями по вопросам подготовки предстоящих двусторонних и многосторонних мероприятий, в том числе проведения очередной Консультативной встречи глав государств Центральной Азии в Авазе (Туркменистан) 5-6 августа 2021 г. и проведения в рамках данного форума различных мероприятий.