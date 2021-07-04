Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан подписали протокол о демаркации границ

Правительственные делегации Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана во время переговоров в Фергане подписали протокол о месторасположении точки стыка государственных границ, сообщает пресс-служба кыргызского кабинета министров, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В ходе переговоров стороны обменялись предложениями по месторасположению точки стыка государственных границ трех стран. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол ", - говорится в сообщении.

Следующая встреча правительственных делегаций пройдет в Кыргызстане, добавили в пресс-службе.