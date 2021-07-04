Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан подписали протокол о демаркации границ
Правительственные делегации Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана во время переговоров в Фергане подписали протокол о месторасположении точки стыка государственных границ, сообщает пресс-служба кыргызского кабинета министров, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"В ходе переговоров стороны обменялись предложениями по месторасположению точки стыка государственных границ трех стран. По итогам мероприятия подписан соответствующий протокол ", - говорится в сообщении.
Следующая встреча правительственных делегаций пройдет в Кыргызстане, добавили в пресс-службе.
Лента новостей
Предоставление Арменией Азербайджану карт заминированных территорий открывает двери к укреплению безопасности на Южном Кавказе - американский аналитик
Предоставление Арменией очередных карт минных полей - результат дальновидной внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым – Питер Тейс
Некоторые международные организации, такие как Amnesty International, всегда выступали по отношению к Азербайджану с позиции двойных стандартов - депутат
Amnesty International пытается создать крайне искаженный образ Азербайджана, что является настоящим преступлением - Питер Тейс
Дом, который построил юбиляр Алигисмет Лалаев: Представьте себе семью из четырехсот человек... (ФОТО)
Узбекистан и Азербайджан рассмотрели вопросы по наращиванию взаимных грузоперевозок и повышению транзитного потенциала двух стран
Президент Ильхам Алиев: Считаю, что США могут внести существенный вклад в утверждение устойчивого мира и атмосферы доверия между Азербайджаном и Арменией
Президент Ильхам Алиев: Нам хотелось бы видеть также американские компании в процессе восстановления и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана
Азербайджанцы Финляндии обратились к международным организациям в связи с загрязнением Арменией реки Охчучай
Азербайджанские студенты обратились к международным организациям по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай
Нацсовет молодежных организаций Азербайджана обратился в международные структуры по поводу загрязнения Арменией реки Охчучай (ФОТО)
Река Охчучай, протекающая из Армении в Азербайджан, свидетельствует об экологической катастрофе - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Суд показал, что воюющих с армянской стороны угрозами заставили участвовать в боях - азербайджанский эксперт
При поддержке Azercell наши школьники завоевали две медали на Международной Олимпиаде по Информатике!
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергоснабжения на освобожденных землях Азербайджана
ЕС готов к большему взаимодействию для всеобъемлющего урегулирования после второй Карабахской войны - Боррель