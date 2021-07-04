Правительственные делегации Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обсудили приграничные вопросы

В г. Фергане (Республики Узбекистан) состоялась встреча правительственных делегаций Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщили в пресс-службе кабмина Кыргызстана, в ходе переговоров стороны обменялись предложениями по месторасположению точки стыка государственных границ Кыргызской Республики, Республики Таджикистан и Республики Узбекистан.

Стоит отметить, что встреча прошла в атмосфере дружбы и взаимопонимания.

По итогам мероприятия подписан соответствующий Протокол.

Следующая встреча правительственных делегаций пройдет на территории Кыргызской Республики.