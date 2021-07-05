Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1437 новых случаев, 9 летальных исходов

В Кыргызстане за прошедшие сутки выявлено 1 тыс. 437 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения и социального развития КР.

По их данным, в Бишкеке зарегистрировано 924 случая, в Оше - 71, в Чуйской области – 142, в Ошской области – 85, в Таласской области – 10, в Нарынской области - 7, в Иссык-Кульской области – 33, в Джалал-Абадской области – 78, в Баткенской области – 87.

Всего за весь период зарегистрировано 132 тыс. 70 случаев COVID-19, из них 84 тыс. 72 - лабораторно подтвержденные и 47 тыс. 998 - клинико-эпидемиологически.

Так, показатель распространения репродуктивное число (заразность) Rt на сегодня составляет 1,4.

За сутки от коронавируса выздоровели 568 пациентов: в Бишкеке – 315, в Оше - 65, в Чуйской области – 54, в Ошской области – 33, в Нарынской области - 3, в Иссык-Кульской области – 27, в Джалал-Абадской области – 58, в Баткенской области – 13.

Всего за весь период выздоровели 113 тыс. 212 человек.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 9 летальных исходов: в Бишкеке – 3, в Оше - 1, в Чуйской области - 1, в Ошской области - 1, в Иссык-Кульской области - 2, в Джалал-Абадской области - 1.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 46 человек, из них лабораторно подтвержденные – 784, клинико-эпидемиологически – 1 тыс. 262.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 34 человек: в Бишкеке – 5, в Оше - 3, в Чуйской области – 3, в Ошской области - 9, в Джалал-Абадской области - 5, Баткенской области – 9.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 5 тыс. 714 медработников, выздоровели – 4 тыс. 979.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 126 пациентов: в Бишкеке – 1 тыс. 682, в Оше – 264, в Чуйской области – 835, в Ошской области – 435, в Таласской области – 42, в Нарынской области – 104, в Иссык-Кульской области – 278, в Джалал-Абадской области – 309, в Баткенской области – 177.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 100 человек, 2 тыс. 657 – в средней тяжести, 1 тыс. 193 - тяжелые, 176 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 11 тыс. 589 пациентов: в Бишкеке – 7 тыс. 33, в Оше – 795, в Чуйской области – 1 тыс. 120, в Ошской области – 673, в Таласской области – 156, в Нарынской области – 86, в Иссык-Кульской области – 141, в Джалал-Абадской области – 869, в Баткенской области – 716.

Кроме того, за сутки проведено 6 тыс. 356 ПЦР-исследований.