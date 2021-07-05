Рост ВВП может обеспечить увеличение экспорта плодоовощной продукции в Китай - Минсельхоз КР

Потенциальным источником роста внутреннего валового продукта страны могут стать увеличение экспорта плодоовощной продукции в Китай и сегмент российского рынка. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Минсельхоз Кыргызстана.

По данным ведомства, увеличение объемов экспорта фруктов и овощей способно существенно ускорить экономический рост в государствах-экспортерах, создать рабочие места, укреплять материально-техническую базу и повысить уровень доходов в сельской местности. Кроме того, это позволит включить мелких фермеров в создании цепочки добавленной стоимости.

Отмечается, что в рамках проекта Всемирного Банка «Экономическое развитие регионов» Ошской области и г.Ош реализуемой АРИС и ЦКА, под эгидой Минэкономии и финансов КР и Минсельхоз КРбудет создано и развита цепочка добавленной стоимости в выращивание фруктов ягод и овощей.

«В результате ожидается развитие интенсивного садоводства, развитие тепличных хозяйств с использованием инновационной ресурсосберегающей технологии с применением передовых технологий, которые способствуют повышению потенциала переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции», - говорится в сообщении.