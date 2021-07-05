Росэксимбанк профинансирует кыргызско-российские проекты на $27 млн - Новиков

Росэксимбанк откроет финансовую линию в 27 млн долларов для новых кыргызско-российских проектов. Об этом сообщает глава РКФР Артем Новиков, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, такая договоренность достигнута по итогам его встречи с председателем Правления Росэксимбанка Талыбовым Азером Муталим оглы.

Он предполагает, что данное решение позволит придать импульс углублению кыргызско-российского сотрудничества.

«Мы также договорились до августа 2021 года проработать возможность запуска лизинговой программы по поставке в Кыргызстан высокотехнологичного оборудования и сельскохозяйственной техники российского производства на льготных условиях. Благодаря этой программе отечественные предприниматели на лучших условиях смогут получить доступ к передовым поставщикам российской техники и оборудования для реализации своих проектов.

Считаем важным расширение сотрудничества с российскими финансовыми институтами для поддержки российского бизнеса, инвестирующего в проекты в Кыргызстане, а также сокращения сроков рассмотрения и утверждения совместных проектов», - написал Новиков.