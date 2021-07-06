В Кыргызстане заработает Венгерско-Кыргызский Фонд развития с капиталом $16 млн

Комитет по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 5 июля рассмотрел и одобрил законопроект о создании Венгерско-Кыргызского Фонда развития в первом чтении. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Было отмечено, что уставной капитал составляет 16 млн долларов с последующим доведением уставного капитала до 50 млн долларов. Фонд станет площадкой для привлечений инвестиций и реализации инвестиционных проектов. Совет директоров будет состоять из 5 человек: кыргызская сторона - 3 представителя, венгерская сторона - 2 представителя.

В ходе обсуждения депутат Бахадыр Сулейманов особое внимание обратил на объем товарооборота между Кыргызстаном и Венгрией, обозначив вопрос о целесообразности создания данного фонда. Депутат Ирина Карамушкина подняла вопрос о деятельности данного фонда, механизмах управления финансовыми средствами.