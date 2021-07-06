В Кыргызстане в 2021 году отмечалось увеличение посевных площадей сельхозкультур

Общая посевная площадь, занятая сельскохозяйственными культурами в Кыргызстане, в 2021 году составила более 1,2 млн. гектаров, что на 0,2% больше, чем в предыдущем году, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Как сообщает Нацстатком, рост обеспечен увеличением посевных площадей зерновых культур на 1,5 %, из них пшеницы на 1,2 %, ячменя - на 2,3 % и кукурузы на зерно - на 0,7 %. Кроме того, увеличилась площадь посевов сахарной свеклы на 22,8 %, овощей - на 2,7 % и прочих культур - на 3,9 %.

Наряду с этим отмечалось уменьшение посевных площадей масличных культур на 12,9 %, хлопчатника - на 11,7 %, бахчей продовольственных - на 5,5 %, картофеля - на 1,8 %, а также кормовых культур - на 0,5 %.

Наибольшая доля засеянных площадей приходится на хозяйства Чуйской области – 34,2 %, Иссык-Кульской – 15 %, Ошской – 14,7 процента, Джалал-Абадской – 12,8 % и Нарынской области – 9 %.