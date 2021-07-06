Нацбанк Кыргызстана приостановил обмен ветхих денег, продажу монет и золотых слитков из-за COVID-19

Национальный банк Кыргызстана приостанавливает операции по обмену ветхих денег, а также по реализации золотых мерных слитков и нумизматических ценностей до улучшения эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба НБ КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Уточняется, что приостановка связана с напряженной эпидемиологической ситуации в стране и в целях минимизации риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.