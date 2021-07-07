В Кыргызстане с начала года финансирование пенсий и пособий составило около 25 млрд сомов
Финансирование пенсий и пособий в Кыргызстане за январь-июнь 2021 года составило 24 млрд 932,6 млн сомов. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба Соцфонда КР.
Из них:
- город Бишкек — 4 млрд 076,6 млн сомов;
- Чуйская область — 3 млрд 835,9 млн сомов;
- Нарынская область — 1 млрд 989,4 млн сомов;
- Иссык-Кульская область — 2 млрд 274,3 млн сомов;
- Таласская область — 1 млрд 031,9 млн сомов;
- город Ош — 894,9 млн сомов;
- Ошская область — 4 млрд 563,9 млн сомов;
- Баткенская область — 1 млрд 993,1 млн сомов;
- Джалал-Абадская область — 4 млрд 272,5 млн сомов.
Финансирование пенсий и пособий за июнь 2021 года составило 4 млрд 178,1 млн сомов.
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