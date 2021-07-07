Глава Минобороны КР встретился с главой Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке

В Министерства обороны Кыргызстана состоялась встреча министра обороны Таалайбека Омуралиева с главой программного офиса ОБСЕ в Бишкеке Алексеем Роговым для обсуждения актуальных вопросов и сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает пресс-служба Минобороны КР, по итогам встречи было подписано соглашение между Министерством обороны КР и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе о выполнении регионального проекта по утилизации компонентов жидкого ракетного топлива.