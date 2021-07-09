Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1319 новых случаев, 10 летальных исходов

На 9 июля 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 1319 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и соцразвития КР Джалалидин Рахматуллаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его данным, из них в Бишкеке – 715, в Оше – 25, в Чуйской области – 225, в Ошской области – 87, в Таласской области – 15, в Нарынской области – 5, в Иссык-Кульской области – 44, в Джалал-Абадской области – 109, в Баткенской области – 94.

Всего за весь период зарегистрировано всего 137 тыс. 58 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

За сутки от коронавируса выздоровели 845 пациентов: из них в Бишкеке – 422, в Оше – 41, Чуйская область – 121, Ошская область – 85, Таласская область – 8, Нарынская область – 6, Иссык-Кульская область – 30, Джалал-Абадская область – 94, Баткенская область – 38.

Всего за весь период всего выздоровело 116 тыс. 358 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 10 летальных исходов: в Бишкеке – 7, в Чуйской области - 3.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 83 человека.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 29 человек: в Бишкеке – 13, в Чуйской области – 7, в Ошской области - 2, в Джалал-Абадской области - 3, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 5 тыс. 761 медработник, выздоровели – 5 тыс. 76.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 614 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 59 человек, 3 тыс. 64 – в средней тяжести, 1 тыс. 294 - тяжелые, 197 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 12 тыс. 874 пациента.

Кроме того, за сутки проведено 8 тыс. 989 ПЦР-исследований.