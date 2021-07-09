Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как стабильная - погранслужба

По состоянию на 18:00 9 июля 2021 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области характеризуется как стабильная. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В связи со сложным горным ландшафтом местности груз 200 – тело военнослужащего ПС ГКНБ Кыргызской Республики сержанта Х.Хожиева будет доставлено в Кыргызстан через территорию Таджикистана сегодня, 9 июля 2021 г.

ПС ГКНБ КР подчеркивает, что военнослужащий погиб в ходе перестрелки на территории Кыргызской Республики.

Отмечаем, что таджикские военнослужащие задержали только одного пограничника ПС ГКНБ КР, вопрос, о возвращении которого обсуждается в ходе переговоров пограничных представителей двух государств.

С целью координации действий силовых структур на государственной границе в Баткенскую область вылетел начальник Главного штаба – первый заместитель директора Пограничной службы ГКНБ КР полковник Курсанбек Бекташов.