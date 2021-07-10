Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1295 новых случаев, 10 летальных исходов

На 10 июля 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 1295 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают на сайте Министерства здравоохранения и социального развития КР.

По его данным, из них в Бишкеке – 788, в Оше – 51, в Чуйской области – 160, в Ошской области – 38, в Таласской области – 19, в Нарынской области – 26, в Иссык-Кульской области – 46, в Джалал-Абадской области – 64, в Баткенской области – 103.

Всего за весь период зарегистрировано всего 138 тыс. 353 случая.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

За сутки от коронавируса выздоровели 892 пациента: из них в Бишкеке – 423, в Оше – 48, Чуйская область – 131, Ошская область – 86, Таласская область – 4, Нарынская область – 8, Иссык-Кульская область – 33, Джалал-Абадская область – 107, Баткенская область – 52.

Всего за весь период всего выздоровело 117 тыс. 250 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 10 летальных исходов: в Бишкеке – 6, в Оше - 1, в Чуйской области - 2, в Ошской области - 1.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 93 человека.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 45 человек: в Бишкеке – 13, в Оше - 2, в Чуйской области – 8, в Ошской области - 1, в Таласской области - 1, в Джалал-Абадской области - 3, в Баткенской области – 17.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 5 тыс. 806 медработников, выздоровели – 5 тыс. 109.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 585 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 69 человек, 3 тыс. 8 – в средней тяжести, 1 тыс. 310 - тяжелые, 198 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 13 тыс. 282 пациента.

Кроме того, за сутки проведено 7 тыс. 487 ПЦР-исследований.