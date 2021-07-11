Статистика по COVID-19 в КР за сутки: 1295 новых случаев, 9 летальных исходов

На 11 июля 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 1295 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают на сайте Министерства здравоохранения и социального развития КР.

По его данным, из них в Бишкеке – 761, в Оше – 46, в Чуйской области – 139, в Ошской области – 41, в Таласской области – 19, в Нарынской области – 32, в Иссык-Кульской области – 45, в Джалал-Абадской области – 98, в Баткенской области – 114.

Всего за весь период зарегистрировано всего 139 тыс. 648 случаев, из них 91 тыс. 232 случая – лабораторно подтвержденные, 48 тыс. 416 –клинико-эпидемиологически.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9.

За сутки от коронавируса выздоровели 758 пациентов: из них в Бишкеке – 420, в Оше – 84, Чуйская область – 95, Ошская область – 26, Таласская область – 9, Нарынская область – 10, Иссык-Кульская область – 13, Джалал-Абадская область – 79, Баткенская область – 22.

Всего за весь период всего выздоровело 118 тыс. 8 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 9 летальных исходов: в Бишкеке – 8, в Оше - 1.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 102 человека, из них лабораторно подтвержденные – 816, клинико-эпидемиологически – 1 тыс. 286.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 72 человек: в Бишкеке – 46, в Оше - 6, в Чуйской области – 3, в Таласской области - 3, в Нарынской области - 1, в Иссык-Кульской области - 1, в Джалал-Абадской области - 8, в Баткенской области – 4.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 5 тыс. 878 медработников, выздоровели – 5 тыс. 136.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 636 пациентов: в Бишкеке – 2 тыс. 4, в Оше – 190, в Чуйской области – 821, в Ошской области – 399, в Таласской области – 66, в Нарынской области – 114, в Иссык-Кульской области – 433, в Джалал-Абадской области – 377, в Баткенской области – 232.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 60 человек, 3 тыс. 50 – в средней тяжести, 1 тыс. 322 - тяжелые, 204 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 13 тыс. 741 пациент: в Бишкеке – 8 тыс. 671, в Оше – 753, в Чуйской области – 1 тыс. 427, в Ошской области – 672, в Таласской области – 163, в Нарынской области – 115, в Иссык-Кульской области – 91, в Джалал-Абадской области – 809, в Баткенской области – 1 тыс. 40.

Кроме того, за сутки проведено 7 тыс. 80 ПЦР-исследований.