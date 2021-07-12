В Оше запустят производство электромобилей

В городе Ош в самое ближайшее время начнется производство электромобилей, в том числе автомобилей «скорой помощи». Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии запуска линии производства малотоннажных грузовиков машиностроительного завода «Кыргыз Унаа Курулуш», передает Trend со ссылкой на Кабар.

Машиностроительный завод «Кыргыз Унаа Курулуш» проектирует и производит энергетическое и машиностроительное оборудование любой сложности. Завод делает упор на качество, экологичность технологических процессов. На предприятии имеется свое конструкторское бюро. Завод может производить не только типовую продукцию, но и нестандартные изделия по индивидуальному заказу.

В течение 2018-2020 годы шли строительные и пусконаладочные работы, с середины 2020 года начался выпуск первой продукции – электрогенераторов и электрощитов. Кроме того, здесь налажен процесс производства лифтов, турбин для малых ГЭС, энергоэффективных электросчетчиков. В самое ближайшее время начнется производство электромобилей, в том числе автомобилей скорой помощи.