Кыргызстан получит вакцину AstraZeneca из Швейцарии
Кыргызстан получит вакцину AstraZeneca из Швейцарии. Об этом в эфире “Биринчи радио” сообщил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.
По его словам, ранее в рамках участия в программе Ковакс Всемирной организации здравоохранения планировалось получить вакцину из Индии. Однако из-за того, что в Индии ситуация ухудшилась, то они отказали.
“Мы из Швейцарии возьмем вакцину. Наше консульство активно работает. В середине августа придет партия”, - сказал он.
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