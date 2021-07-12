Кыргызстан получит вакцину AstraZeneca из Швейцарии. Об этом в эфире “Биринчи радио” сообщил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, ранее в рамках участия в программе Ковакс Всемирной организации здравоохранения планировалось получить вакцину из Индии. Однако из-за того, что в Индии ситуация ухудшилась, то они отказали.

“Мы из Швейцарии возьмем вакцину. Наше консульство активно работает. В середине августа придет партия”, - сказал он.