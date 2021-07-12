В кабмине Кыргызстана рассмотрели вопросы развития туристической отрасли в период COVID-19

Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Жылдыз Бакашова провела совещание по дальнейшему развитию туристической отрасли в период пандемии коронавирусной инфекции. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Было отмечено, что эпидемия коронавирусной инфекции привела к мировому экономическому кризису, при этом, по оценкам международных экспертов, больше всего пострадала сфера туризма.

«Пандемия коронавирусной инфекции стала для туристической отрасли самым серьезным вызовом за все время ее существования. В сложившихся условиях первостепенной стала задача по поиску действенных механизмов выхода из сложившейся ситуации. Многое будет зависеть от эффективности предпринимаемых мер по поддержке отрасли», - сказала Бакашова.

Она также добавила, что одной из этих мер является полномасштабная вакцинация населения республики, в том числе работников туристической сферы.

«В сложившейся эпидемиологической ситуации активное вовлечение населения в процесс вакцинации, быстрое формирование коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции не только снизит нагрузку на медицинские учреждения, но и ускорит возвращение граждан к привычной жизни», - отметила заместитель председателя кабмина.

Отметим, что Министерством здравоохранения и социального развития, в целях привлечения в страну широкого круга туристов, были утверждены специальный алгоритм и требования к соблюдению санитарных норм и правил на летних туристических объектах.

Силами полномочного представительства в Иссык-Кульской области предпринимаются меры по предотвращению и пресечению распространения коронавирусной инфекции в летний туристический сезон. Однако, по результатам рейдов, из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований, наложены штрафы на 9 руководителей организаций отдыха и туризма, а также выявлены другие недостатки.

По итогам совещания уполномоченным государственным органам дан ряд поручений.

Так, Министерству экономики и финансов КР поручено продолжить работу по восстановлению и дальнейшему развитию сферы туризма в соответствии с современными требованиями, совместно со сферой туристического бизнеса проводить разъяснительную работу по профилактике COVID-19 среди туристов, а также рекомендовать лицам, работающим непосредственно с иностранными и отечественными туристами, пройти вакцинацию.

Министерству здравоохранения и социального развития КР указано обеспечить своевременный доступ иностранных и отечественных туристов к проведению ПЦР анализа или вакцинации против коронавирусной инфекции, провести работу по признанию вакцинных (паспортов) и электронных сертификатов.

Министерству иностранных дел КР поручено улучшить функционирование системы выдачи электронных виз иностранным туристам.