Бюджет Кыргызстана за I полугодие 2021 года исполнен с профицитом в сумме 575,3 млн. сомов

Общий объем совокупных доходов республиканского бюджета по предварительным данным за январь-июнь месяцы 2021 года составил 80 млрд 767 млн сомов, с увеличением от установленного планового задания на 104,5 % или на 3 млрд 458,1 млн сомов (77 млрд 308,9 млн сомов). Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики и финансов КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

В сравнении с соответствующим показателем предыдущего года совокупные доходы бюджета увеличились на 28 млрд 296,6 млн сомов.

По налоговым доходам за рассматриваемый период поступления составили 57 млрд 422,8 млн сомов или увеличение на 100,2 % от плана или на 115,3 млн сомов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления увеличились на 19 млрд 973 млн сомов.

Неналоговые поступления (с учетом специальных счетов) составили 20 млрд 163,2 млн сомов. По отношению к уровню предыдущего года неналоговые доходы увеличились на 8 млрд 968 млн сомов, темп роста к 2020 году составил 180,1 %.

Общий объем совокупных расходов из республиканского бюджета за январь-июнь месяцы 2021 года составил 80 млрд 191,7 млн сомов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года расходы республиканского бюджета увеличились на 10 млрд 45,9 млн сомов (14,3 %).

Хочу отметить, что все социальные обязательства, такие как выплата заработной платы, пособий, пенсий и другие защищенные статьи будут финансироваться своевременно и в полном объеме.

Согласно предварительной информации, республиканский бюджет за первое полугодие 2021 года исполнен с профицитом в сумме 575,3 млн сомов.

Это наши первые шаги к достижению бездефицитного бюджета!

По социальному блоку:

В свою очередь, в целях улучшения условий оплаты труда работников учреждений культуры, искусства и информации планируется повышение заработной платы на 50 % порядка 8 тыс. 595 работников в системе культуры, так в республиканском бюджете на эти цели предусмотрено 226,6 млн. сомов.

Также на повышение заработной платы работников системы здравоохранения с 1 июля 2021 года предусмотрено 1 млрд 884,8 млн сомов.

Учитывая сезонность выхода в отпуск работников образования, деньги на отпуска педагогов были предусмотрительно запланированы еще в апреле месяце, на сегодняшний день на отпускные выплаты педагогам общеобразовательных школ было профинансировано 4 млрд 297 млн сомов, следующим этапом будут, выдаваться отпускные педагогам ВУЗов, СПУЗов, администрациям учреждений, техническому персоналу образовательных учреждений, на это предусмотрено 1 млрд. 300 млн. сомов. Таким образом, на данный момент бюджет не имеет задолженности по отпускным перед учителями.

В рамках мероприятий по предупреждению и борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 из республиканского бюджета были дополнительно предусмотрены средства в сумме 2 млрд 249,8 млн сомов, в том числе на компенсационные выплаты медицинским работникам организаций здравоохранения, работающим в очаговых территориях (красная зона) и закупку вакцин против коронавирусной инфекции.

За первое полугодие 2021 года Социальному фонду на выполнение обязательства государства по финансированию расходов связанных с льготным (досрочным) пенсионным обеспечениям многодетных матерей и матерей детей инвалидов, лиц, проживающих в условиях высокогорья, отдаленности и труднодоступности, пенсий военнослужащих, базовой части пенсий, надбавок к пенсии и компенсаций, из средств республиканского бюджета выделены средства в сумме 11 млрд 622,9 млн сомов, или обязательства выполнены на 100 процентов.