Замглавы Минобразования КР обсудила с южнокорейской бизнес-делегацией вопросы сотрудничества

Заместитель министра образования и науки Кыргызстана Надира Джусупбекова провела встречу с передовой группой южнокорейской бизнес-делегации во главе с Мун Сонг Ук. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщает пресс-служба Минобразования КР.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере онлайн образования, а также поделились мнениями о процессе цифровизации в образовании в обеих странах в период пандемии.

Стороны поделились опытом о проделанной работе в сфере онлайн образования на сегодняшний день, в частности преподавания учащихся в формате видеоуроков.

Также, стороны обсудили вопросы повышения цифровых навыков преподавательского состава общеобразовательных организаций КР.

Мун Сонг Ук, в свою очередь, поделился общей информацией о деятельности глобальной бизнес группы «Корея Телеком», в частности создание онлайн платформ для общеобразовательных организаций.

Корейская сторона поделилась информацией в сфере онлайн образования в Южной Кореи в условиях эпидемиологической ситуации в стране, а также созданной ими онлайн платформы, по которой идет процесс обучения учащихся на текущий день.

В конце встречи стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в сфере создания онлайн-платформ для школ Кыргызстана.