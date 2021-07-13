В Кыргызстане из-за сели погибли 6 человек
В Аксыйском районе Кыргызстана из-за короткого проливного дождя сошли селевые потоки, которые унесли людей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили из МЧС страны.
В результате ЧП поток унес 8 граждан среди которых есть ребенок. В результате поисков были найдены тела 6 человек, их личности устанавливаются.
Спасательные работы и поиски в которых задействованы 25 спасателей, 17 милиционеров и 64 местных жителя продолжаются.
Дополнительная информация будет дана позже.
Лента новостей
Азербайджанцы Молдовы обратились в международные организации в связи с экологической катастрофой на реке Охчучай
В июле 2020 года Азербайджан продемонстрировал боевую и моральную готовность вести войну за освобождение своей территории – российский эксперт
Внешняя политика Азербайджана и впредь будет служить обеспечению мира и безопасности – Хикмет Гаджиев
Стимулирование использования возобновляемых источников энергии – одна из целей сотрудничества ОБСЕ с Туркменистаном
Кто получил 5 000 и 3 000 манатов? Союз кинематографистов Азербайджанской Республики назвал победителей конкурса сценариев
Возбуждено уголовное дело по факту ранения водителя в результате взрыва кассетного боеприпаса в Физули
Ускорение экономического роста положительно повлияет на стабилизацию инфляции в Азербайджане – Unicapital
«Нефтчи» пожертвует в Фонд Возрождения Карабаха доход от реализации билетов на матч с «Динамо» (Тбилиси)
Июльские бои 2020 года во многом заложили фундамент победы Азербайджана в Отечественной войне - Игорь Коротченко
Внесено изменение в указ о создании и обеспечении деятельности Алятской свободной экономической зоны
Во время Товузских событий 2020 года Армения пыталась использовать ОДКБ в личных интересах – военный эксперт
Дочери шехидов добыли победу для своей команды, борясь плечом к плечу, так же как их отцы освобождали Азербайджан (ВИДЕО, ФОТО)
Для азербайджанских военнослужащих организованы семинары по международному гуманитарному праву (ФОТО)