В Кыргызстане из-за сели погибли 6 человек

В Аксыйском районе Кыргызстана из-за короткого проливного дождя сошли селевые потоки, которые унесли людей. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Kabar, сообщили из МЧС страны.

В результате ЧП поток унес 8 граждан среди которых есть ребенок. В результате поисков были найдены тела 6 человек, их личности устанавливаются.

Спасательные работы и поиски в которых задействованы 25 спасателей, 17 милиционеров и 64 местных жителя продолжаются.

Дополнительная информация будет дана позже.