Внешнеторговый оборот Кыргызстана за 5 месяцев 2021 года составил $2,8 млрд

Внешнеторговый оборот Кыргызстана в январе-мае 2021 года составил 2,8 млрд долларов и по сравнению с январем-маем 2020 года увеличился на 27,7%. Об этом на пресс-конференции в Нацстаткоме сообщила завотделом сводных работ и распространения статинформации Чинара Турдубаева, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По ее данным, экспортные поставки повысились на 4,4%, импортные поступления также увеличились на 40,5%.

«Объем взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС в январе-мае 2021 года составил более 1,3 млрд долларов США и по сравнению с январем-маем 2020 года увеличился на 34,8 процента. При это экспортные поставки увеличились на 75 процентов и импортные - на 24 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами-членами ЕАЭС пришлась на Россию - 64 процента и Казахстан - 34,4 процента», - проинформировала специалист.