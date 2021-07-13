В Кыргызстане в 2021 году реализовано два крупных проекта на $95,5 млн

В 2021 году в Кыргызстане реализовано два крупных проекта – строительство золотоизвлекательной фабрики «Жамгыр» и открытие отеля Novotel. Об этом на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель министра инвестиций КР Улан Асанов, передает Trend.

По его словам, сумма проекта золотоизвлекательной фабрики «Жамгыр» составляет около 6 млрд сомов (70,5 млн долларов), а проект отеля – 25 млн долларов.

«В 2019 году был реализован проект по швейная фабрика 1 млн долларов и Алюминиевый завод на 40 млн долларов. В 2020 году был реализован проект на строительство металлопрокатного завода на базе Каиндинского кабельного завода. Сумма проекта 50 млн долларов», - рассказал он.

По словам Асанова, с 2014 года по их линии было привлечено инвестиций на более 5 млрд долларов.