Саудовская Аравия передала Кыргызстану гумпомощь на полмиллиона долларов

Саудовская Аравия передала Кыргызстану гумпомощь в виде медицинских изделий и средств индивидуальной защиты на общую сумму 500 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Гуманитарная помощь нацелена на организацию и проведение профилактических мероприятий, направленных на борьбу с распространением коронавирусной инфекции Covid-19.

Мероприятие прошло при участии заместителя председателя Кабинета министров КР Жылдыз Бакашовой, заместителя министра иностранных дел КР Артыкбаева А.М., заместителя министра здравоохранения и социального развития КР Рахматуллаева Ж.М. и посла Королевства Саудовская Аравия в КР И.Аль-Ради.

В своем выступлении Бакашова выразила признательность правительству Королевства Саудовская Аравия и отметила, что данная помощь является весьма своевременной и внесет посильный вклад в прилагаемые руководством КР усилия по борьбе с продолжающейся пандемией.