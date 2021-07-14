В Кыргызстане объем промышленной продукции за 6 месяцев составил 154 млрд сомов

В Кыргызстане объем промышленной продукции в январе-июне 2021 года составил 154 миллиарда сомов. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Нацстатком.

По данным ведомства, этот показатель по сравнению с январем-июнем прошлого года уменьшился на 10,6 процента за счет сокращения производства фармацевтической продукции (на 36,5 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, а также химической продукции (на 31,2 процента).

Отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 14,2 процента, тогда как в сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 1,3 процента, в оптовой и розничной торговле - на 11,0 процента.