В Кыргызстане объем промышленной продукции за 6 месяцев составил 154 млрд сомов
В Кыргызстане объем промышленной продукции в январе-июне 2021 года составил 154 миллиарда сомов. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Нацстатком.
По данным ведомства, этот показатель по сравнению с январем-июнем прошлого года уменьшился на 10,6 процента за счет сокращения производства фармацевтической продукции (на 36,5 процента), основных металлов и готовых металлических изделий, а также химической продукции (на 31,2 процента).
Отрицательные тенденции наблюдались в строительстве, где снижение объемов составило 14,2 процента, тогда как в сельском хозяйстве, напротив, отмечался рост объемов на 1,3 процента, в оптовой и розничной торговле - на 11,0 процента.
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