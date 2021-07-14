Кыргызстан впервые за 3 года исполнил бюджет за первое полугодие с профицитом в сумме 575,3 млн сомов

Бюджет Кыргызстана за первое полугодие 2021 года исполнен с профицитом в сумме 575 млн 300 тыс. сомов. Об этом в прямом эфире Биринчи радио сообщил заместитель министра экономики и финансов Айдин Шаршеев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его словам, это промежуточный показатель.

«Если посмотреть исполнение бюджетов за последние три года, мы можем сказать, что в 2018 году за первое полугодие бюджет был исполнен с дефицитом минус 1 млрд 840 млн сомов, в 2019 году в аналогичный период также дефицит был минус 1 млрд 100 млн сомов, а в 2020 году бюджет был исполнен с минусом 17 млрд 614 млн сомов. Это показывает, что сейчас исполнение бюджета проводится с дисциплиной и наши решения начали приносить свои плоды», - сказал он.