Количество вакцинированных превысило количество всех случаев заражения COVID-19 – Минздрав КР

За несколько месяцев национальной кампании по вакцинации количество граждан, получивших вакцину против COVID-19, превысило общее количество подтвержденных случаев COVID-19. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

Так на сегодняшний день за несколько месяцев общее число получивших вакцину составляет более 144 тысяч, а случаев заражения COVID-19 более чем годичный период в общей сложности – 143 668. Таким образом удалось достичь положительной динамики в борьбе с распространением COVID-19 в Кыргызской Республике. Для получения актуальной информации по вопросам вакцинации Минздравсоцразвития запустил цифровой сервис, доступный по адресу emed.gov.kg (раздел Вакцинация)

К текущему моменту из общего числа получивших вакцину лиц, первую часть вакцины получили 153 783 человека, а полный цикл вакцины получили 88 171. При этом необходимо отметить, что лица, получившие первую часть в течение 3-4 недель получат зарезервированную, находящуюся в наличии, вторую часть.

По словам министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева такое количество лиц удалось привить за 3,5 месяца, но впереди стоит задача вакцинировать не менее 70% населения для формирования коллективного иммунитета, учитывая рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения Вся актуальная информация будет на цифровом сервисе https://vc.emed.gov.kg.

Национальная кампания по вакцинации началась Министерством здравоохранения и социального развития в конце марта 2021 года. Напомним, 11 июля поступило 1250000 доз вакцины Vero Cell, из них 1100000 закуплено за счет республиканского бюджета, 150 000 доз выделены в рамках оказания гуманитарной помощи от Китайской Народной Республики.

На основании мирового опыта, рекомендаций отечественных и иностранных специалистов в области медицины, Минздравсоцразвития отмечает, что вакцина является на сегодняшний день одним из самых действенных способов борьбы с распространением COVID-19, не связанным с локдауном (все общими ограничениями).

Благодаря массовой вакцинации мы сможем переместить все регионы в «зеленую» зону.

В связи с чем, Минздравсоцразвития призывает всех граждан пройти вакцинацию.