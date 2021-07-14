Количество вакцинированных в Кыргызстане превысило количество всех случаев заражения COVID-19 - минздрав

За несколько месяцев национальной кампании по вакцинации количество граждан, получивших вакцину против COVID-19, превысило общее количество подтвержденных случаев COVID-19, сообщает пресс-служба Минздрава Кыргызстана, передает Trend со ссылкой на Кабар.

Так на сегодняшний день за несколько месяцев общее число получивших вакцину составляет более 144 тысяч, а случаев заражения COVID-19 более чем годичный период в общей сложности – 143 668. Таким образом удалось достичь положительной динамики в борьбе с распространением COVID-19 в Кыргызской Республике. Для получения актуальной информации по вопросам вакцинации Минздравсоцразвития запустил цифровой сервис, доступный по адресу emed.gov.kg (раздел Вакцинация)

К текущему моменту из общего числа получивших вакцину лиц, первую часть вакцины получили 153 783 человека, а полный цикл вакцины получили 88 171. При этом необходимо отметить, что лица, получившие первую часть в течение 3-4 недель получат зарезервированную, находящуюся в наличии, вторую часть.

По словам министра здравоохранения и социального развития Алымкадыра Бейшеналиева, такое количество лиц удалось привить за 3,5 месяца, но впереди стоит задача вакцинировать не менее 70% населения для формирования коллективного иммунитета, учитывая рекомендации специалистов Всемирной организации здравоохранения.