На юге Кыргызстана произошло землетрясение

На территории Кыргызстана 14 июля 2021 года в 23:22 по местному времени произошло землетрясение силой в эпицентре 3,5 балла, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным Института сейсмологии НАН КР, в населенных пунктах КР интенсивность землетрясения составила в с.Бар-Дебе - 3 балла, в селах Сары-Могол, Талды-Суу, Арча-Булак - 2,5 балла.