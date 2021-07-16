Кыргызстан опередил страны ЕАЭС по темпу инфляции

В июне 2021 года по наиболее высокий уровень инфляции среди стран ЕАЭС в потребительском секторе экономики зафиксирован в Кыргызстане, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщает Нацстатком, в июне текущего года по сравнению с предыдущим месяцем в государствах - членах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов.

В июне 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года наиболее высокий уровень инфляции 7,3 % в потребительском секторе экономики зафиксирован в Кыргызстане.

При этом, в Кыргызстане в наибольшей мере возросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) - на 10,5 %. Максимальный прирост цен на непродовольственные товары (на 6,3 %) и на услуги (на 5,1 %) зафиксирован в Беларуси.