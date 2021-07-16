В Кыргызстане цены на мясо за год повысились почти на 36% - статистика

Розничные цены на мясо в среднем за год повысились почти на 36 %. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает Нацстатком.

По состоянию на 14 июля текущего года цены на говядину в среднем по республике составили 464,76 сома за кг и по сравнению с аналогичной датой прошлого года повысились на 108 сомов, или на 30,3 %, а цены на баранину, соответственно, составили 488,47 сомов за кг и по сравнению с соответствующим периодом 2020 года выросли на 41,1 %.

При этом, максимальные розничные цены на говядину сложились в городах Джалал-Абад - 496,23 сома за кг, Нарын - 484,64 сома за кг, Ош - 482,03 сома за кг, а минимальные цены на нее зафиксированы в селе Покровка - 425,93 сома за кг, в городах Баткен - 433,27 сома за кг и Исфана - 434,97 сома за кг.

Розничные цены на баранину превысили среднереспубликанский показатель в городах Кара-Суу - 527,98 сома за кг, Джалал-Абад - 525,98 сома за кг и Ош - 509,44 сома за кг, а минимальные цены на него наблюдались в селе Покровка - 422,98 сома за кг, а также в городах Кара-Балта - 447,65 сома за кг и Каракол - 448,49 сома за кг.

Наибольший рост цен на говядину по сравнению с аналогичной датой прошлого года зафиксирован в городах Джалал-Абад, Ноокат и Узген. На баранину - в городах Кара-Суу, Джалал-Абад и Токмок.