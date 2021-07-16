В Кыргызстане за сутки вакцинацию от COVID-19 прошли 23 528 человек

В Кыргызстане за последние 24 часа вакцинировано 23 тыс. 528 человек, из них 2 дозой – 2 тыс. 402. Всего по республике вакцинировано 178 тыс. 689 человек, из них 2 дозой – 91 тыс. 326. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, в разрезе регионов:

- в Бишкеке – 50 тыс. 727 (в т.ч. за сутки – 3 тыс. 56, второй дозой – 1 тыс. 69);

- в Оше – 15 тыс. 130 (в т.ч. за сутки – 2 тыс. 237, второй дозой - 123);

- в Чуйской области – 25 тыс. 151 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 534, второй дозой – 449);

- в Ошской области - 30 тыс. 753 (в т.ч. за сутки – 8 тыс. 159, второй дозой - 162);

- в Иссык-Кульской области – 15 тыс. 575 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 921, второй дозой - 433);

- в Таласской области – 6 тыс. 376 (в т.ч. за сутки – 847, второй дозой - 7);

- в Нарынской области – 6 тыс. 250 (в т.ч. за сутки – 963, второй дозой - 37);

- в Джалал- Абадской области – 22 тыс. 92 (в т.ч. за сутки – 3 тыс. 670, второй дозой - 81);

- в Баткенской области – 6 тыс. 636 (в т.ч. за сутки – 1 тыс. 141, второй дозой - 41).

Напомним, по всем вопросам относительно вакцинации можно обратиться в отдел иммунопрофилактики ЦГСЭН: 0(312) 546521, 0(312) 546104.

Также республиканский центр иммунопрофилактики МЗСР КР и Бишкекский городской центр иммунопрофилактики при поддержке национального общества Красного Полумесяца КР создали Call-центр по вопросам о вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19.