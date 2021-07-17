Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1364 новых случая, 11 летальных исходов

На 17 июля 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 1 тыс. 364 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Министерства здравоохранения и социального развития Кыргызстана.

По их данным, из них в Бишкеке – 778, в Оше – 33, в Чуйской области – 205, в Ошской области – 48, в Таласской области – 24, в Нарынской области – 24, в Иссык-Кульской области – 51, в Джалал-Абадской области – 85, в Баткенской области – 116.

Всего за весь период зарегистрировано 147 тыс. 656 случаев, из них 98 тыс. 688 лабораторно подтвержденные, клинико-эпидемиологически 48 тыс. 968.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

За сутки от коронавируса выздоровели 1 тыс. 135 пациентов: из них в Бишкеке – 647, в Оше – 106, Чуйская область – 155, Ошская область – 37, Таласская область – 19, Нарынская область – 4, Иссык-Кульская область – 11, Джалал-Абадская область – 61, Баткенская область – 95.

Всего за весь период всего выздоровело 124 тыс. 58 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 11 летальных исходов: в Бишкеке – 6, в Нарынской области - 1, в Джалал-Абадской области - 1, в Баткенской области - 3.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 165 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 38 человек: в Бишкеке – 15, в Чуйской области- 4, в Ошской области - 2, в Нарынской области - 1, в Джалал-Абадской области - 7, в Баткенской области – 9.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 6 тыс. 123 медработника, выздоровели – 5 тыс. 340.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 763 пациента.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 58 человек, 3 тыс. 68 – в средней тяжести, 1 тыс. 437 - тяжелые, 200 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 15 тыс. 469 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 8 тыс. 990 ПЦР-исследований.