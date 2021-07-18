Электрические станции закупили первую партию угля для ТЭЦ Бишкека

Компания «Электрические станции» в рамках постановления правительства Кыргызстана «О подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/22 гг.» обеспечивает топливом ТЭЦ Бишкек, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Как сообщили в пресс-службе компании "ЭС", сегодня прибыла первая партия угля марки Д. Партия составила 25 вагонов, уголь высококалорийный каменный, месторождение - Кара-Жыра, Казахстан. Всего, согласно договору, будет поставлено 643 000 тонн угля в срок до апреля 2022 года.

Напомним, ТЭЦ Бишкек является единственным крупным источником выработки электроэнергии на севере страны, ее выработка составляет до 1/10 всего потребления страны. Также проводятся все необходимые ремонтно-подготовительные работы. Компания «Электрические станции» обеспечивает надежную и бесперебойную генерацию для качества жизни каждого кыргызстанца. В ведении компании 7 ГЭС, водно-энергетический режим работы Токтогульского водохранилища и 2 ТЭЦ.