Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1287 новых случаев, 11 летальных исходов

На 19 июля 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 1 тыс. 287 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 917, в Оше – 19, в Чуйской области – 96, в Ошской области – 11, в Таласской области – 20, в Нарынской области – 11, в Иссык-Кульской области – 48, в Джалал-Абадской области – 48, в Баткенской области – 117.

Всего за весь период зарегистрировано 150 тыс. 316 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

За сутки от коронавируса выздоровели 1 тыс. 289 пациентов: из них в Бишкеке – 856, в Оше – 89, Чуйская область – 158, Ошская область – 20, Таласская область – 6, Нарынская область – 3, Иссык-Кульская область – 3, Джалал-Абадская область – 56, Баткенская область – 98.

Всего за весь период всего выздоровело 126 тыс. 450 пациент.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 11 летальных исходов: в Бишкеке - 6, в Оше - 1, Чуйской области - 1, в Таласской области - 1, в Иссык-Кульской области - 2.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 186 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 23 человек: в Бишкеке – 14, в Таласской области - 5, в Джалал-Абадской области - 1, в Баткенской области – 3.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 6 тыс. 189 медработников, выздоровели – 5 тыс. 409.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 704 пациента.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 46 человек, 3 тыс. 33 – в средней тяжести, 1 тыс. 430 - тяжелые, 195 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 15 тыс. 753 пациента.

Кроме того, за сутки проведено 6 тыс. 753 ПЦР-исследования.