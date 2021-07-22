Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1169 новых случая, 12 летальных исходов

На 22 июля 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 1 тыс. 169 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития Джалалидин Рахматуллаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его данным, из них в Бишкеке – 760, в Оше – 13, в Чуйской области –132, в Ошской области – 31, в Таласской области – 12, в Нарынской области – 17, в Иссык-Кульской области – 52, в Джалал-Абадской области – 76, в Баткенской области – 76.

Всего за весь период зарегистрировано 153 тыс. 878 случаев, из них 104 тыс. 355 лабораторно подтвержденные, клинико-эпидемиологически 49 тыс. 523.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 1,0.

За сутки от коронавируса выздоровели 1 тыс. 837 пациентов: из них в Бишкеке – 1303, в Оше –95 , Чуйская область – 155, Ошская область – 35, Таласская область – 13 , Нарынская область – 12, Иссык-Кульская область –36, Джалал-Абадская область – 95, Баткенская область – 93.

Всего за весь период выздоровело 130 тыс. 742 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 12 летальных исходов: в Бишкеке – 6, в Чуйской области - 4, в Нарынской области - 1, в Баткенской области - 1.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 217 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 29 человек: в Бишкеке – 15, в Чуйской области- 4, в Ошской области - 2, в Иссык-Кульской области - 2, в Таласской области - 2, в Баткенской области – 6.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 6 тыс. 267 медработника, выздоровели – 5 тыс. 499.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 356 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 56 человек, 2 тыс. 850 – в средней тяжести, 1 тыс. 224 - тяжелые, 226 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 16 тыс. 9 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 5 тыс. 22 ПЦР-исследований.