Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 1127 новых случаев, 10 летальных исходов

На 23 июля 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 1 тыс. 127 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По его данным, из них в Бишкеке – 678, в Оше – 22, в Чуйской области – 134, в Ошской области – 37, в Таласской области – 7, в Нарынской области – 19, в Иссык-Кульской области – 54, в Джалал-Абадской области – 94, в Баткенской области – 82.

Всего за весь период зарегистрировано всего 155 тыс. 5 случаев.

Показатель распространения (репродуктивное число (заразность) Rt составляет 0,9.

За сутки от коронавируса выздоровели 1 тыс. 396 пациентов: из них в Бишкеке – 883, в Оше – 24, Чуйская область – 196, Ошская область – 48, Таласская область – 3, Нарынская область – 21, Иссык-Кульская область – 29, Джалал-Абадская область – 94, Баткенская область – 98.

Всего за весь период всего выздоровело 132 тыс. 138 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 10 летальных исходов: в Бишкеке – 5, в Чуйской области - 2, в Таласской области - 2, в Джалал-Абадской - 1.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 227 человек.

Среди медицинских работников за сутки COVID-19 зарегистрирован у 28 человек: в Бишкеке – 12, в Чуйской области – 1, в Ошской области - 1, в Иссык-Кульской области - 1, в Джалал-Абадской области - 7, в Баткенской области – 5.

Всего за весь период эпидемии коронавирусом заразились 6 тыс. 295 медработников, выздоровели – 5 тыс. 533.

На стационарном лечении находятся 4 тыс. 229 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 53 человека, 2 тыс. 741 – в средней тяжести, 1 тыс. 186 - тяжелые, 243 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 15 тыс. 845 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 9 тыс. 116 ПЦР-исследований.