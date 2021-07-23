В Кыргызстане запасов лекарственных препаратов хватит на 2-3 месяца

Заместитель министра здравоохранения и социального развития КР Жалалидин Рахматуллаев, в ходе брифинга озвучил данные по коечному фонда и запасам лекарственных препаратов, передает Trend со ссылкой на Кабар.

С его слов, по республики развёрнуто 6 тыс. 599 койко-мест для больных с COVID-19, из них на сегодня свободно 2 тыс. 370.

«Также при необходимости в резерве Министерства имеется 2 тыс. 30 койко-мест»,- сказал он.

В свою очередь, замглавы добавил, что запасов лекарственных препаратов хватит на 2-3 месяца.