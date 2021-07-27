По итогам 6 месяцев общее финансирование по дорожной отрасли составило 950 млн сомов – Минтранс Кыргызстана

В Кыргызстане на 2021 год на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования предусмотрено 690 млн сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции в агентстве «Кабар» сообщил заместитель министра транспорта и коммуникаций Нурланбек Кайынбаев, передает Trend.

По его информации, кроме этого, по статье госкапвложения предусмотрено 1 млрд 50 млн сомов. В том числе на реконструкцию автодороги Балыкчы-Корумду 200 млн сомов, для строительства обходных дорог в Баткенской области 319 млн сомов, по остальным объектам 354 млн сомов. Таким образом, общий бюджет Министерства транспорта и коммуникаций КР на 2021 год составил 1 млрд 655 млн сомов.

«По итогам 6 месяцев общее финансирование подорожной отрасли составило 950 млн сомов или 57%. По текущему бюджету финансирование составило 68,5% или 414 млн сомов. По статье госкапвложения финансирование составило 535,8 млн сомов или 51%. На 2021 год на строительство и содержание дорог общего пользования по итогам проведенного секвистирования предусмотрены средства в размере 600 млн сомов. За 6 месяцев 2020 года выполнены дорожно-строительные работы на сумму 370 млн сомов. По текущему ремонту, в том числе ямочный выполнен в объеме 5 тыс. км», - рассказал он.