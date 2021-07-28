Cтатистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 996 новых случаев, 13 летальных исходов

На 28 июля 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 996 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 603, в Оше – 9, в Чуйской области – 126, в Ошской области – 26, в Таласской области – 12, в Нарынской области – 14, в Иссык-Кульской области – 56, в Джалал-Абадской области – 91, в Баткенской области – 58.

Всего за весь период зарегистрировано всего 160 тыс. 85 случаев.

За сутки от коронавируса выздоровели 1 тыс. 723 пациентов: в Бишкеке – 1 тыс. 213, в Оше – 68, Чуйская область – 184, Ошская область – 54, Таласская область – 9, Нарынская область – 19, Иссык-Кульская область – 28, Джалал-Абадская область – 79, Баткенская область – 69.

Всего за весь период всего выздоровело 140 тыс. 39 пациента.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 13 летальных исходов: в Бишкеке – 8, в Чуйской области – 3, в Джалал-Абадской области – 1, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 228 человек.

На стационарном лечении находятся 3 тыс. 928 пациентов.

Уточняется, что из них в удовлетворительном состоянии находятся 52 человека, 2 тыс. 638 – в средней тяжести, 1тыс. 36 - тяжелые, 202 – крайне тяжелые.

На амбулаторном лечении находятся 12 тыс. 528 пациентов.

Кроме того, за сутки проведено 10 тыс. 899 ПЦР-исследований.