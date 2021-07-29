Национальный банк Кыргызстана повысил учетную ставку до 7,5%

Правление Национального банка Кыргызстана 26 июля 2021 года приняло решение повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 100 базисных пунктов до 7,50 %. Решение вступает в силу с 27 июля 2021 года. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщает главный регулятор страны.

Восстановление глобальной экономики от последствий пандемии происходит более быстрыми темпами. Этому способствует действие стимулирующих мер государственной поддержки и смягчение карантинных ограничений на фоне проводимой массовой вакцинации населения. Ускоренные темпы восстановления деловой активности в странах-торговых партнерах также способствуют восстановлению торгово-экономических отношений и в Кыргызстане. Однако сохраняется высокая неопределенность в отношении развития как глобальной, так и региональных экономик с учетом рисков появления новых штаммов COVID-19.

В КР наблюдается восстановление экономической активности (в первом полугодии 2021 года прирост реального ВВП без учета месторождений по разработке «Кумтор» составил 3,7 процента). При этом сокращение объемов производства промышленности и строительства ограничивают полномасштабное восстановление экономики страны. Внутреннее потребление остается относительно слабым и поддерживается положительной динамикой притока денежных переводов в страну.