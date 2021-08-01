В Кыргызстан прибыло 1 млн 250 тыс. доз вакцины Sinopharm
В Кыргызстан доставили новую партию китайской вакцины Sinopharm от коронавирусной инфекции в количестве 1 млн 250 тыс. доз, закупленной за счет средств республиканского бюджета, передает Trend со ссылкой на Кабар.
Как сообщили в Республиканском штабе, Кабинет министров Кыргызстана выражает признательность Китайской Народной Республике за оказываемую поддержку в преодолении пандемии COVID-19, а также за содействие в вопросах приобретения вакцины.
Кабинет Министров призывает граждан вакцинироваться, обезопасив себя и своих близких.
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