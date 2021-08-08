Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 602 новых случая, 10 летальных исходов

На 8 августа 2021 года всего по республике за сутки зарегистрировано 602 новых случая COVID-19 и внебольничной пневмонии, сообщают в республиканском штабе, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По их данным, из них в Бишкеке – 287, в Оше – 6, в Чуйской области – 68, в Ошской области – 18, в Таласской области – 19, в Нарынской области – 23, в Иссык-Кульской области – 70, в Джалал-Абадской области – 78, в Баткенской области – 33.

Всего за весь период зарегистрировано 169 тыс. 17 случаев COVID-19.

За сутки от коронавируса выздоровело 1 тыс. 478 пациентов. Всего за весь период выздоровело 156 тыс. 925 пациентов.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 10 летальных исходов. Всего за весь период умерли 2 тыс. 399 человек.

На стационарном лечении находятся 2 тыс. 947 пациентов, на амбулаторном - 5 тыс. 359.