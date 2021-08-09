Глава МИД КР и посол Украины обсудили вопросы наращивания двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Кыргызстана Руслан Казакбаев принял Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в КР Валерия Жовтенко, передает Trend со ссылкой на Kabar.

В ходе встречи стороны обсудили пути дальнейшего укрепления двустороннего диалога и наращивания торгово-экономического, культурно-гуманитарного и инвестиционного сотрудничества. В частности, состоялся обмен предложениями по реализации совместных проектов в экономической, гуманитарной и транспортной областях, а также в сфере туризма. Кроме того, сторонами была выражена обоюдная заинтересованность в возобновлении прямого авиасообщения.

Достигнута договоренность о проведении в текущем году первых политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран, а также очередного заседания кыргызско-украинской Комиссии по экономическому сотрудничеству. Кроме того, собеседники обсудили планы по празднованию в 2022 г. 30-летия установления дипломатических отношений.

Стороны также «сверили часы» по актуальным международным вопросам, уделив особое внимание взаимодействию в рамках международных и региональных организаций.