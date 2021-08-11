Названы примерные доходы населения Кыргызстана в 1 квартале 2021 года

Номинальные денежные доходы населения Кыргызстана в 1 квартале 2021 года составили около 127 млрд сомов, сообщает Нацстатком, передает Trend со ссылкой на Кабар.

По данным ведомства, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 12,9%.

Объем реальных денежных доходов населения, исчисленный с учётом индекса потребительских цен, в I квартале 2021 года в целом по республике составил 115 млрд сомов и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 2,4 процента.

Располагаемые денежные доходы на душу населения, характеризующие доходы за вычетом обязательных платежей и взносов, в целом по республике в I квартале 2021 года составили 6 269,0 сома в месяц и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличились на 11,4 процента.