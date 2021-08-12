В Кыргызстане с 1 октября планируют увеличить пенсии

Министерство здравоохранения и социального развития выносит на общественное обсуждение проект постановления кабмина «Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2021 года», передает Trend со ссылкой на Kabar.

Согласно документу, предлагается утвердить с 1 октября 2021 года коэффициент индексации размеров страховых частей пенсий в размере 1,08 и произвести индексацию страховых частей пенсии на коэффициент индексации 1,08, но не менее чем на 200 сомов для пенсий, общий размер которых не превышает 4785,4 сома, и не менее чем на 500 сомов для пенсий, общий размер которых составляет и превышает 4785,4 сома.

При этом, предлагаемые минимальные пороги повышения в сумме не менее 200 сомов и 500 сомов, позволят провести индексацию страховой части пенсий, для которых при применении расчетного коэффициента (1,08) размер индексации получился бы незначительным (от 34-225 сомов).

По предварительным расчетам Социального фонда количество пенсионеров на 1 октября 2021 года составит 715,5 тыс. человек.